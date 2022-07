Poliziotti si improvvisano meccanici e riparano la carrozzina a un 80enne

Nel tardo pomeriggio di ieri 17 luglio nel quartiere Isolotto di Firenze la Polizia di Stato è intervenuta in un appartamento a seguito di una chiamata di una 80enne che aveva inizialmente segnalato al 112 Nue di non trovare più in casa alcune centinaia di euro in contanti.

Ipotizzando un furto, una volante della Questura fiorentina si è subito precipitata per ricostruire l’accaduto: fortunatamente, dopo alcune ricerche i poliziotti sono riusciti a ritrovare, con le indicazioni dell’anziana, il piccolo tesoretto, così ben nascosto da renderne difficoltosa l’individuazione anche alla legittima proprietaria.

Scongiurato quindi un eventuale furto la signora, felicissima per l’epilogo della vicenda, ha accompagnato i due agenti nella stanza dove il marito infermo era allettato, per dare al coniuge la buona notizia.

L’anziano ha subito raccontato che da un paio di giorni era costretto a rimanere a letto in quanto la sua carrozzina si era rotta proprio nel fine settimana durante il quale non era riuscito a trovare nessuno per farla riparare.

Gli agenti, colpiti dal racconto dell’uomo, si sono allora improvvisati “meccanici”: hanno racimolato alcuni attrezzi di fortuna e dopo una serie di tentativi hanno aggiustato definitivamente la carrozzina.

La coppia, quasi incredula, si è letteralmente commossa ringraziando di cuore i due poliziotti.