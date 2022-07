'Affoga' il pronto soccorso di Empoli, il Nursind: "Pazienti da 30 ore in barella"

Pazienti da oltre 30 ore in barella al pronto soccorso di Empoli, 80 pazienti in totale tra quelli visitati, in attesa di decisioni e non ancora visitati.

A segnalare la situazione di difficoltà al 'San Giuseppe' di Empoli non sono gli stessi pazienti ma il segretario territoriale del Nursind Gianni Piccini, il sindacato degli infermieri.

La situazione di difficoltà è stata evidenziata da venerdì scorso, con un carico di lavoro che è stato accumulato durante il weekend. "Già 19 pazienti dovranno entrare già in reparto per cui si aspettano le dimissioni di 19 dal reparto - spiega Piccini -. Dal 118 è già stato annunciato che nuove chiamate dalla Valdelsa vengano dirottate su Poggibonsi".

La situazione non è interamente responsabilità della direzione sanitaria: "Loro sono al corrente e stanno facendo il massimo possibile, ma mancano fisicamente i posti letto, l'ospedale di San Miniato è bloccato per le cure intermedie e l'azienda Asl Centro assume solo se la Regione mette i soldi".

La situazione rimane comunque calda in viale Boccaccio: "Si stanno verificando anche episodi spiacevoli di aggressioni verbali verso gli infermieri da parte dei familiari vista la gravità della situazione".