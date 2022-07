Scandicci Open Cine, film sotto le stelle al Pomario dell'Acciaiolo

Il cinema estivo di Scandicci Open Cine quest’anno è nel Pomario del Castello dell’Acciaiolo, con 16 film usciti in quest’ultima stagione in programma dal 21 luglio al 10 agosto 2022. Open Cine è organizzato da Amici del Cabiria Aps in collaborazione con La Biblioteca di Scandicci, Etico impresa sociale e Murmuris con il sostegno di Savino del Bene, nell’ambito di Open City 2022, la rassegna di eventi culturali estivi finanziati dal Comune di Scandicci, con il sostegno di Unicoop Firenze e Publiacqua. Gli spettacoli sono in programma al Pomario del Castello dell’Acciaiolo (via Pantin, 63) alle 21,15, con l’apertura della cassa alle 20,45. Il primo appuntamento, giovedì 21 luglio alle 21,15, è con "All’alba perderò", alla presenza del regista Andrea Muzzi e del cast.

A seguire: venerdì 22.7 “Dino Campana”, documentario, regia di Marco Moretti che sarà ospite della serata; domenica 24.7 “C’è un soffio di vita soltanto”, documentario, regia di Matteo Botrugno e Daniele Coluccini che saranno ospiti della serata; lunedì 25.7 “The shift”, thriller, regia di Alessandro Tonda, introduce Alberto Peraldo; martedì 26.7 “La famosa invasione degli orsi in Sicilia”, animazione, regia di Lorenzo Mattotti, introduce Neva Ceseri; mercoledì 27.7 “Il capo perfetto”, commedia, regia di Fernando León de Aranoa, introduce Carlo Pellegrini; giovedì 28.7 “Qui rido io”, biografico, regia di Mario Martone, ospite la direttrice artistica del Teatro Cantiere Florida Laura; domenica 31.7 “Il concorso”, storico, regia di Philippa Lowthorpe; lunedì 1.8 “Belfast”, storico, regia di Kenneth Branagh, ospite la violoncellista e cantautrice irlandese Naomi Berrill; martedì 2.8 “Il ritratto del duca”, commedia, regia di Roger Michell; mercoledì 3.8 “Freaks out”, drammatico, regia di Gabriele Mainetti; giovedì 4.8 “Diabolik”, giallo, regia di Marco e Antonio Manetti, ospite Riccardo Nunziati copertinista di Diabolik; domenica 7.8 “Illusioni perdute”, storico, regia di Xavier Giannoli, introduce Carlo Pellegrini; lunedì 8.8 “Il bambino nascosto”, drammatico, regia di Roberto Andò; martedì 9.8 “After love”, drammatico, regia di Aleem Khan; mercoledì 10.8 “Scompartimento n.6”, drammatico, regia di Juho Kuosmanen.

“Torna ad essere centrale nell'estate scandiccese il Cinema - dice l’assessora alla Cultura Claudia Sereni- grazie a Scandicci Open City, agli Amici del Cabiria e alla Savino del Bene che insieme hanno allestito, nel cuore del Pomario del Castello dell'Acciolo, una vera e propria arena estiva con in programma film della scorsa stagione stagione, insieme e alcune serate speciali come quella del 22 luglio dedicata a Dino Campana. Andare al Cinema è una delle attività che si è fatta meno in pandemia, speriamo con questa iniziativa di fare un servizio ai cittadini che rimangono in città e a questa amatissima arte che ci porta fuori casa, al fresco, a vivere una storia insieme agli altri".

"Il progetto prevede una nuova formula per la rassegna cinematografica estiva di Scandicci - si legge nella presentazione di Open Cine 2022, - all’interno del Pomario del Parco dell’Acciaiolo viene proposta una rassegna di film all’aperto, 16 film usciti nelle sale cinematografiche questi autunno e inverno, che spazieranno da quelli che valorizzano il nostro territorio, film di vari generi, film internazionali, film con premi ai Festival, film per ‘famiglie’ quindi dedicati anche a fasce d’età dai 5 ai 12 e dai 12 ai 18 anni. Per alcuni film si prevedono ospiti del mondo cinematografico che dialogheranno col pubblico, ogni proiezione sarà introdotta da esperti di cinema o in collaborazione con associazioni o enti territoriali. E’ previsto inoltre il coinvolgimento di alcuni studenti e studentesse della scuola secondaria di secondo grado Marco Polo che hanno partecipato durante quest’anno al percorso Lanterne Magiche".

Non mancherà uno spazio di degustazione di prodotti equi ed etici che accompagnerà le serate di proiezione e che sarà curato da Ètico impresa sociale s.r.l. in collaborazione con la Cooperativa sociale di tipo B Valleverde.

BIGLIETTI

Intero: 6€

Ridotto Coop: 5€

Ridotto soci/e Amici del Cabiria: 4€

Portatori di handicap: gratuito

Minori di 18 anni: 4€

Pacchetto famiglie (2 adulti+1 minore): 10€

prenotazione online con piattaforma Ticka - acquisto biglietti in loco fino ad esaurimento posti per chi fosse senza prenotazione

Il programma completo

Orario proiezioni ogni sera alle ore 21,15 (apertura cassa 20,45)

giovedì 21 luglio 2022

ALL’ALBA PERDERÒ

Regia di Andrea Muzzi – ospiti il regista e il cast, commedia, 90’

venerdì 22 luglio 2022

DINO CAMPANA

Regia di Marco Moretti-ospite il regista (evento off), documentario

domenica 24 luglio 2022

C’È UN SOFFIO DI VITA SOLTANTO

Regia di Matteo Botrugno, Daniele Coluccini- ospiti i registi, documentario, 92’

lunedì 25 luglio 2022

THE SHIFT

Regia di Alessandro Tonda- introduce Alberto Peraldo, thriller, 90’

martedì 26 luglio 2022

LA FAMOSA INVASIONE DEGLI ORSI IN SICILIA

Animazione, 78’ – FILM PER FAMIGLIE – consigliato dai 5 anni in su

Regia di Lorenzo Mattotti- introduce Neva Ceseri

mercoledì 27 Luglio 2022

IL CAPO PERFETTO

Regia di Fernando León de Aranoa – introduce Carlo Pellegrini, Commedia, 120’

giovedì 28 luglio 2022

QUI RIDO IO

Regia di Mario Martone- Ospite Laura Croce direttrice artistica Teatro Cantiere Florida, biografico 133’

domenica 31 luglio 2022

IL CONCORSO

Regia di Philippa Lowthorpe, storico, 106’

lunedì 1 agosto 2022

BELFAST

Regia di Kenneth Branagh, storico, 98’

Ospite la violoncellista e cantautrice irlandese Naomi Berrill

martedì 2 agosto 2022

IL RITRATTO DEL DUCA

Regia di Roger Michell, commedia, 96’

mercoledì 3 agosto 2022

FREAKS OUT

FILM PER FAMIGLIE- consigliato dai 12 anni in su

Regia di Gabriele Mainetti, drammatico, 141’

giovedì 4 agosto 2022

DIABOLIK

Regia di Marco Manetti, Antonio Manetti – ospite Riccardo Nunziati copertinista di Diabolik, giallo, 133’

domenica 7 agosto 2022

ILLUSIONI PERDUTE

Regia di Xavier Giannoli- introduce Carlo Pellegrini, storico, 144’

lunedì 8 agosto 2022

IL BAMBINO NASCOSTO

Regia di Roberto Andò, drammatico, 110’

martedì 9 agosto 2022

AFTER LOVE

Regia di Aleem Khan, drammatico, 89’

mercoledì 10 agosto 2022

SCOMPARTIMENTO N.6

Regia di Juho Kuosmanen, drammatico, 106’

Fonte: Comune di Scandicci - Ufficio stampa