Scippo a Leclerc, orologio rivenduto in Spagna a un decimo del valore

Lo scippo del prezioso orologio indossato dal pilota Ferrari Charles Leclerc avvenuto a Viareggio ha due connessioni: con Napoli, luogo da dove proverrebbero i 3 ladri, e con la Spagna, dove sarebbe stato 'svenduto' il bottino a 200mila euro, un decimo del suo valore. Lo riporta il quotidiano Il Mattino, parlando delle indagini della questura partenopea. L'orologio Richard Mille, fatto a mano e con la firma di Leclerc come serigrafia, non era un oggetto piazzabile facilmente proprio per l'unicità del pezzo. Per questo avrebbero accettato da un imprenditore spagnolo solo un decimo del valore. I malviventi al momento sono ancora liberi.