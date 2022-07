Studio, accordo Comune di Firenze-Kent State University

Un’alleanza tra Comune di Firenze e Kent State University per far ‘immergere’ gli studenti americani nella vita culturale cittadina e potenziare i programmi di studio in città, facendo di Firenze un vero e proprio polo attrattivo per studenti internazionali. E’ l’obiettivo dell’accordo siglato oggi in Palazzo Vecchio dall’assessore all’Università e ricerca Elisabetta Meucci e dal vice presidente della Kent State University Marcello Fantoni.

“Con questo accordo vogliamo dare il via a un’alleanza strategica con la Kent University Florence - ha detto l’assessore Meucci -, per contribuire a un sempre maggiore coinvolgimento degli studenti nella vita culturale e sociale della città attraverso attività extracurriculari e al potenziamento dei programmi attivi a Firenze, sia nei numeri che nella diversificazione dei corsi e delle iniziative culturali e accademiche connesse. Un modo per arrivare davvero a rendere Firenze un vero e proprio polo attrattivo per studenti internazionali di altre università, nordamericane e non solo, anche grazie alle oltre 150 istituzioni universitarie partner della Kent in Asia, America del Sud e Africa”.

“I programmi di studio della Kent State University Florence - ha detto il direttore della Kent State University Florence e presidente Aacupi Fabrizio Ricciardelli - uniscono all’esperienza educativa di alta qualità un’esperienza di immersione culturale nella città di Firenze: ospitati in una struttura di eccellenza del 15esimo secolo, nel cuore di Firenze, gli studenti vivono un’esperienza educativa internazionale di alto livello e di vera immersione, insieme a compagni provenienti da tutto il mondo. L’obiettivo dell’accordo è quello di far crescere strategicamente e diversificare le attività di Ksu a Firenze, preservando la qualità e la reputazione della sua esperienza educativa internazionale”.

Il Comune di Firenze diventa quindi partner strategico della Kent State University Florence per definire la ricostruzione dei programmi di studio esteri ospitati a Firenze dopo la pandemia e il loro sviluppo. I termini della cooperazione per specifiche attività derivanti dall’accordo di oggi saranno concordati dalle parti con successivi atti vincolanti. (sc)

Fonte: Comune di Firenze - Ufficio stampa