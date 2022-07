Tiratori di Pontedera dalla mira d'oro: Gianni Chirico primo ai Campionati Nazionali

Malgrado le notevoli difficoltà sopportate dagli atleti per i forzati allenamenti "fuori casa", a causa dell’attuale ristrutturazione del Poligono di Pontedera, il tiratore Gianni Chirico con un punteggio di 599 (su 600), si qualifica al 1° posto nella competizione finale del Campionato Nazionale Level - 1 BR Italia 2022. Buono anche il debutto di Roberto Caponi che sale al 9° posto. Inoltre, la squadra pontederese al completo, composta dai tiratori agonisti Gianni Chirico, Franco Ferretti, Graziana Forzoni (debuttante) e Marcello Marchetti, con un punteggio di 590 punti e 7 mouche, raggiunge la vetta della classifica nella competizione a squadre della stessa categoria.

Al momento della duplice premiazione non sono mancati i più sentiti ringraziamenti, da parte dei vincitori, per Sandro Luperini che ha sostenuto in presenza, sia tecnicamente che moralmente, ogni singolo tiratore in gara, e Alessandro Matteoli in quanto paziente e instancabile coordinatore atleti, che in contemporanea, a Bibbiena, al Campionato Italiano UITS Hunter a 100m cal.22, in cat. Sport Diottra, ottiene il 2° posto assoluto con il suo record personale 295.09 (su 300), e conquista il 2° posto nella classifica.

In gara Level - 1 BR Italia, si spara con carabine di larga serie con caricatore, tiro Hunter (in semplice appoggio) sulla distanza dei 50m e con il piccolo calibro 22Lrtc.

Fonte: Ufficio stampa