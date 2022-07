Trent'anni di gemellaggio tra Montespertoli e Neustadt

In occasione del 30° anniversario di gemellaggio tra Montespertoli e Neustadt oggi una delegazione di cittadini, compreso il Sindaco di Montespertoli, è sulla via del ritorno dopo la bella ospitalità ricevuta alla Weinfest.

Neustadt an der Aisch è un comune tedesco, situato nel land della Franconia ed è gemellato con Montespertoli grazie all'impegno del Sindaco Marconcini che nel lontano 1992 volle sigillare con un patto la reciproca amicizia.

Quest'anno, nella ricorrenza dei 30 anni di gemellaggio Montespertoli grazie al Comitato Gemellaggi vuole consolidare lo scambio e l'amicizia tra le città e i cittadini, nello spirito pienamente europeo di integrazione e condivisione di valori e tradizioni.

"Le vicende umane, sociali e economiche che le nostre due comunità hanno vissuto in questi due anni sono state simili: chiusure, paura per la salute pubblica, mancanza di turismo e tessuto economico fortemente in difficoltà. Ma se abbiamo resistito è merito anche della capacità di sapersi aprire verso gli altri che i nostri due comuni hanno sempre avuto e che hanno messo in campo anche durante la pandemia da covid19." ha dichiarato il sindaco Alessio Mugnaini.

Presente alla guida della delegazione il presidente del Comitato Gemellaggi Giuseppe Statello che ha dichiarato: “Sono stati due anni difficili e ora speriamo di avere un po’ di normalità. Finalmente ci siamo potuti rivedere e ora dobbiamo guardare al futuro del nostro gemellaggio e pensare a nuovi scambi e al coinvolgimento dei giovani. Ringrazio chi ha avuto l’idea di creare questa amicizia che è diventata così lunga e così importante.”

Nel finesettimana la delegazione montespertolese è tornata protagonista alla festa del vino, la Weinfest appunto, che si tiene nel paese di Neustadt potendo così promuovere le eccellenze del territorio: il Vino Chianti, l'olio evo, il pane, i salumi e i formaggi, ottenendo come sempre un notevole successo.

É stato anche rinnovato il patto di gemellaggio con una emozionante cerimonia pubblica presso il comune di Neustadt.

"Impegno civile e spirito europeo, voglia di promuovere i propri territori e i prodotti di questi territori, voglia di inventare nuove iniziative e fermezza nel difendere le proprie tradizioni. Queste sono le cose che mi auguro ci troveremo come compagne di strada nei prossimi 30 anni di gemellaggio." ha concluso il Sindaco.

A settembre i nostri amici tedeschi saranno in Italia e al parco urbano di Montespertoli tornerà dopo due anni la tradizionale Festa della Birra dove si potranno degustare i loro prodotti tipici.

Fonte: Comune di Montespertoli - Ufficio stampa