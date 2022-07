Una 'serata sotto le stelle' all'insegna del Recupero e Riciclo creativo: mercatino a San Miniato

L'associazione non politica "Arca del Riuso", che da un anno si occupa di salvaguardare l'ambiente attraverso il Recupero e il Riciclo creativo di materiale in disuso, ha organizzato il 15 Luglio, in Piazza del Popolo a San Miniato, una "serata sotto le stelle ", con il contributo di San Miniato Promozione.

Per l'occasione è stato allestito un mercatino che ha coinvolto artigiani locali, Scuola in Natura e molti Centri Diurni Disabili del nostro territorio. Tutti i partecipanti hanno contribuito all'evento con i loro elaborati artigianali realizzati anche con materiali di recupero.

"L'importanza di iniziative come questa - spiega il CDA dell'Associazione - oltre a favorire una sensibilizzazione del cittadino su temi che ci stanno a cuore, stimola la socialità e lo scambio di pensieri creativi, da sempre valori positivi da potenziare. Un particolare ringraziamento va ai ragazzi dei Centri Diurni, che hanno usufruito con entusiasmo di questa esperienza, che li ha portati ad interagire con il loro tessuto sociale di appartenenza".

Per chi fosse curioso di approfondire la conoscenza dell' arca del riuso, l'associazione invita a visitare la propria sede a Ponte a Egola in via Gramsci 168, dove i cittadini possono trovare abiti per adulti e bambini, oltre a giocattoli e oggettistica, usati ma in buono stato, pronti per chi vuole sostenere un progetto di salvaguardia dell'ambiente e di aiuto sociale.

Fonte: Ufficio Stampa