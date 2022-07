Volontariato senza confini: oltre 2500 Km per riportare a casa una turista francese infortunata

Volontariato senza confini: sono oltre 2500 Km quelli percorsi da un volontario della Misericordia di Empoli per accompagnare a casa una ragazza francese, in vacanza in Italia, che a causa di un infortunio è dovuta ritornare in Francia. Gabriele, questo il nome del ragazzo, ha accompagnato all'alba la sfortunata turista all'aeroporto di Bologna, destinazione Parigi, poi un taxi fino a Les Monts-d'Andaine, in Normandia, a circa 200Km dalla capitale francese, dove abita la ragazza. La sua storia, con allegato una serie di selfie, è stata raccontata sui profili social della Misericordia di Empoli. All'arrivo, Gabriele è stato accolto con calore dalla famiglia della turista che lo ha ringraziato del bel gesto.