Leonardo Di Caprio a Firenze: visita con la famiglia a Palazzo Vecchio e agli Uffizi

Leonardo Di Caprio era oggi a Firenze dove, insieme ad alcuni familiari tra cui il padre, ha visitato Palazzo Vecchio e gli Uffizi. Ad accompagnarlo il sindaco Dario Nardella: la visita ha permesso all'attore statunitense di vedere il Salone dei Cinquecento, poi lo studiolo di Francesco I e la sala di Clemente VII dove ha firmato il libro d'onore.

Di Caprio sarebbe rimasto molto impressionato da l'Annunciazione di Leonardo agli Uffizi, proprio da quest'opera i genitori dell'attore avrebber tratto ispirazione per il nome del figlio.

"Thank you so much for this incredible experience", questa la scritta lasciata dall'attore e fotografata dal sindaco Nardella che ha poi postato la foto sul suo profilo social.