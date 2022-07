Assunzioni nel Comune di Castelfranco, in 12 saranno scelti da graduatorie esistenti

Per mantenere a pieno regime la macchina comunale (tra i 75 e gli 80 dipendenti) a Castelfranco di Sotto verranno assunte 12 nuove persone in un piano che partirà già da quest'anno. Lo annuncia il sindaco Gabriele Toti durante la presentazione del bilancio di previsione 2022-2024. Si andrà a ricoprire i posti vacanti per pensionamenti o sostituzioni.

Le 12 nuove posizioni lavorative andranno prioritariamente nei settori Anagrafe, Ufficio Tributi, Ragioneria e Urbanistica. Inizialmente non saranno effettuati concorsi ma si attingerà da graduatorie già esistenti su concorsi effettuati nel 2021. Una buona notizia per chi ha già partecipato ma era rimasto escluso. Se sarà necessario verranno effettuati nuovi concorsi, ma è un'ipotesi che deve trovare conferma.

Le nuove risorse che saranno inserite nell’Ufficio Tributi e Ragioneria dovranno saper gestire le capacità di riscossione dell'Ente pubblico per mantenere l'equità fiscale e tariffaria recuperando tutte le risorse necessarie.

Elia Billero