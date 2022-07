Auto rubata sfugge all'alt e sbanda contro un cantiere: denunciata 20enne

Alle 2 di martedì 19 luglio una 20enne è stata denunciata per ricettazione a Firenze. Un'auto è sfrecciata a folle velocità in via di Mezzo vicino alla polizia, che ha intimato l'alt senza che la vettura si fermasse.

La macchina ha oltrepassato piazza D'Azeglio e si è immessa in viale Gramsci. Inseguita dalla polizia, ha percorso tutti i viali fino a Lungarno della Zecca Vecchia dove ha svoltato in contromano in Lungarno delle Grazie, procedendo poi verso il centro. Ad un certo punto il veicolo ha sbandato finendo la sua corsa contro un cantiere alle spalle del piazzale degli Uffizi; quasi tutti gli occupanti del mezzo, apparentemente rimasti illesi, sono scappati via facendo perdere le proprie tracce, ad eccezione di una giovane immediatamente fermata dagli agenti.

L’auto, sulla quale viaggiava in compagnia di altre persone rimaste ignote, è risultata rubata nei giorni scorsi nel Nord Italia. All’interno del bagagliaio sono stati trovati alcuni monili che gli agenti non escludono essere di provenienza furtiva e per i quali sono in corso accertamenti per rintracciare gli eventuali legittimi proprietari.

Al momento la 20enne, passeggera dell’auto rubata, è stata denunciata per il reato di ricettazione in concorso; la sua posizione è ora al vaglio degli inquirenti che stanno ricostruendo l’eventuale responsabilità della giovane nella vicenda.