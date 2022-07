"Classica" ultimo concerto a San Vivaldo: i musicisti dell'ORT sulle note di Mozart

Prossimo ed ultimo concerto di "Classica", la rassegna musicale dei Comuni di Montaione e Gambassi Terme, organizzata in collaborazione con la Fondazione Orchestra della Toscana, che nella programmazione di questa estate ha proposto interessanti concerti con i solisti e i vari ensemble dell’ORT.

Domenica 24 luglio 2022 alle ore 18.00, nella spettacolare cornice della Gerusalemme di San Vivaldo, a Montaione, meraviglioso sesto appuntamento con il Quintetto dell’ORT che presenta "Mozartiade". Il concerto prevederà l’esecuzione da parte dei cinque musicisti di brani celebri di Wolfgang Amadeus Mozart (Salisburgo 1756 - Vienna 1791).

Il Quintetto dell’Ort è composto da:

Clarinetto Marco Ortolani

Violini Franziska Clara Schötensack, Susanna Pasquariello

Viola Stefano Zanobini

Violoncello Augusto Gasbarri

Il programma nel dettaglio prevede le seguenti composizioni:

Duo in sol maggiore per violino e viola K.423.

Allegro . Adagio. Rondò. Allegro

Quintetto in la maggiore per clarinetto K.581 Stadler

Allegro. Larghetto. Minuetto e trio Allegretto con variazioni.

Lo spettacolo è gratuito e non è richiesta prenotazione. L’esecuzione è all’aperto, davanti alla cappella della Fuga in Egitto. Per informazioni: ufficio Informazioni Turistiche tel. 0571699255 Email: turismo@comune.montaione.fi.it

Fonte: Comune di Montaione