Comune di Pisa acquisisce terreni confiscati alla criminalità organizzata

Il Consiglio Comunale di Pisa questo pomeriggio ha votato all’unanimità l’acquisizione al patrimonio indisponibile di terreni confiscati alla criminalità organizzata che si trovano nel territorio comunale. La decisione dell’assemblea giunge esattamente nel trentennale della strage di via D’Amelio dove persero la vota il magistrato Paolo Borsellino e gli uomini della sua scorta, compresa Emanuela Loi, la prima agente donna della Polizia di Stato a restare uccisa in servizio nell’attentato mafioso. Alla sua memoria, nel 2021, il Comune di Pisa, insieme al comitato Porta Fiorentina e all’associazione Sguardo di Vicinato, aveva intitolato un giardino pubblico.

«Sono molto soddisfatta – dice la vicesindaco Raffaella Bonsangue - che il Consiglio Comunale abbia approvato all’unanimità l’acquisizione a titolo gratuito al patrimonio comunale di due terreni confiscati alla criminalità organizzata nella zona fra viale D’Annunzio e San Piero a Grado. Un atto concreto nel triste giorno dell’attentato di via D’Amelio in cui persero la vita il giudice Borsellino e la sua scorta. Anche dal Consiglio Comunale di Pisa abbiamo sentito levarsi “la bellezza del fresco profumo della libertà che si oppone al puzzo del compromesso morale, dell’indifferenza, della contiguità e quindi della complicità».

Nel dicembre del 2020 l’Agenzia Nazionale per l’amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata aveva richiesto manifestazione di interesse all’acquisizione dei beni immobili oggetto della procedura di confisca e la Giunta comunale nell’agosto del 2021 aveva manifestato l’interesse al trasferimento a titolo gratuito al proprio patrimonio indisponibile dei due appezzamenti di terreno confiscati alla criminalità organizzata per destinarli a finalità sociali ovvero economiche, con il vincolo di reimpiego dei proventi per finalità sociali. Oggi, nell’anniversario della strage, è arrivato il voto unanime del Consiglio Comunale all’acquisizione definitiva.

Fonte: Comune di Pisa - Ufficio Stampa