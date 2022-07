Dalla Topolino alla Ferrari, raduno di auto d'epoca a Castelfiorentino

Dalla mitica "Topolino" alla popolare "500". Dalla Fiat spider 124 sport alle poderose Alfa Romeo, fino ai grandi bolidi Ferrari. Sono circa quaranta le auto storiche che faranno bella mostra di sé a Castelfiorentino in occasione del raduno "Ruote classiche di Toscana" promosso da ASD Auto storiche Empoli, in programma domenica 24 luglio in Piazza Gramsci (dalle ore 17.00 in poi).

Le auto abbracciano mezzo secolo di storia dell’automobile, dagli anni ’30 (quando il possedere un’auto era privilegio di pochi) agli anni ’80, periodo in cui aveva ormai raggiunto una diffusione di massa: ma che proprio per questo è in grado di suscitare ricordi personali e magari – chissà - anche qualche piccola nostalgia.

La partenza delle auto è prevista intorno alle 16.30 a Empoli (frazione di Ponte a Elsa, dove si trova la sede dell’associazione) e il percorso interesserà la vecchia srt 429 fino alla destinazione finale, in Piazza Gramsci a Castelfiorentino, dove le auto sosteranno per un paio d’ore.

Il raduno è stato organizzato anche per consentire ai soci di visitare il Museo Benozzo Gozzoli di Castelfiorentino, che per l’occasione ha predisposto per i partecipanti una visita guidata agli affreschi conservati nel museo (il Tabernacolo della Visitazione e il Tabernacolo di Madonna della Tosse) mediante i quali il famoso pittore fiorentino lasciò in Valdelsa due testimonianze importanti del Rinascimento in Toscana. La manifestazione gode del patrocinio del Comune di Castelfiorentino.

"È per noi un piacere – sottolinea il vicesindaco con delega alla Cultura, Claudia Centi – ospitare questo raduno di auto storiche, che come sempre accade per questo genere di eventi suscita puntualmente un forte interesse da parte di tutti, dai giovani agli anziani, e che in questo caso rappresenta anche un’opportunità per far conoscere e valorizzare il nostro patrimonio museale".

"L’incontro di Castelfiorentino – sottolinea il presidente Francesco Corti - è una nuova occasione per condividere la nostra passione con un pubblico di visitatori, che auspichiamo numerosi, che avranno la possibilità di toccare, letteralmente, con mano, alcuni dei più rappresentativi esemplari di auto storiche che sono state protagoniste attive ed insostituibili della storia del Ventesimo secolo".

Fonte: Comune di Castelfiorentino