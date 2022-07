Elettricista muore folgorato a Prato: è un 49enne di Montemurlo

Stava effettuando un intervento all'impianto elettrico di un ristorante in via Tinaia, nel centro storico di Prato. L'uomo, Gianni Gesualdi, 49 anni, residente a Montemurlo, è morto dopo essere stato folgorato da una scarica elettrica. All'arrivo dei soccorsi l'uomo era già morto. Sul posto, assieme al magistrato di turno, sono intervenuti i tecnici del dipartimento di Prevenzione dell'Asl Toscana centro e il quadro elettrico è stato posto sotto sequestro. Sul corpo è stata disposta l'autopsia.

Il sindaco del Comune di Montemurlo, Simone Calamai, esprime profondo cordoglio a nome proprio e di tutta l'amministrazione comunale per la scomparsa del 49enne: " Una nuova morte sul lavoro che porta ad interrogarci ancora una volta sul tema della sicurezza, sulle precauzioni necessarie da adottare per evitare tragedie come questa. - dice il sindaco- In questo momento di dolore non ci sono parole giuste per esprimere il dolore. Mi stringo, a nome di tutta la comunità, alla famiglia di Gianni, a sua sorella, nota insegnante dell'istituto comprensivo Hack e a tutti coloro che gli volevano bene. Un grande dispiacere per tutti i montemurlesi. L'ho detto per Luana D'Orazio un anno fa e, purtroppo, lo ripeto oggi: di lavoro non si può morire. Basta alle morti bianche"