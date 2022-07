Fantastic Negrito, da Fiesole parte il tour italiano della black music

Vincitore di ben tre Grammy Award, Fantastic Negrito è l’essenza e la verità dell’essere umano raccontata sotto forma di black music. Dopo due anni di attesa, l’artista americano approderà mercoledì 20 luglio al Teatro Romano di Fiesole (Firenze), prima data del tour italiano che, nei prossimi giorni, lo vedrà in scena anche a Gardone Riviera, Pordenone e Genova.

Inizio ore 21,15. Biglietti posti numerati 25,30/28,75 euro. Prevendite online su www.estatefiesolana.it e nei punti vendita dei circuiti Boxoffice Toscana (www.boxofficetoscana.it/punti-vendita). Info www.estatefiesolana.it. Si recupera il concerto previsto per luglio 2020 e posticipato due volte a causa della pandemia. Restano validi i biglietti acquistati per tutte le date.

In primo piano ci sarà 'White Jesus Black Problems', il nuovo album – e film, visibile qui - che Fantastic Negrito ha pubblicato un mese fa, un viaggio ancestrale tra blues, black music e rock, tra razzismo, capitalismo, storie di antenati e il significato stesso di libertà.

Xavier Amin Dphrepaulezz, questo il vero nome, ha compiuto un viaggio a ritroso nel tempo fino alla Virginia coloniale del 1756, attingendo alla storia d’amore dei suoi avi, la serva bianca e scozzese Elizabeth Gallamore e lo schiavo di colore Courage.

"Le persone leggono il titolo dell'album e sono pronte a sfoggiare giacche militanti – spiega l’artista - ma questo è un disco sull'amore e sulla ricerca di modi per usare il passato come cura per il futuro… perché alla fine la perseveranza ha vinto, come l'amore".

Dal punto di vista sonoro, 'White Jesus Black Problems' è emotivamente carico, tra grintoso rock and roll, contagiosi groove R&B ed energico funk, per un suono che riesce a sembrare allo stesso tempo vintage e sperimentale.

La storia di Fantastic Negrito è avvincente e radicata nella lotta e nella contesa: dai massimi di un contratto discografico da un milione di dollari ai minimi di un incidente stradale quasi fatale, che lo ha lasciato in coma, danneggiando permanentemente la sua mano e cambiando la sua visione della vita. Dalle strade di Oakland al palcoscenico mondiale, la musica di Fantastic Negrito trasuda schiettezza, tra black music, roots, punk e blues, testi autobiografici e di condanna, di speranza e sincerità.

Al di fuori della musica, Xavier mette in atto il suo essere socialmente progressista e ha creato Storefront Market, un mercato gratuito per il pubblico, con venditori che rappresentano la comunità di West Oakland e i quartieri circostanti. Gestisce inoltre la sua fattoria urbana, Revolution Plantation, dove insegna alla comunità a fare giardinaggio, uno sforzo per trasmettere pratiche che possono sostenere allo stesso modo i quartieri locali e il nostro pianeta, mentre si connette con I suoi antenati Free Negro Farmer appena scoperti.

La scorsa estate Fantastic Negrito ha pubblicato il singolo 'Rolling Through California', un grido di battaglia "twangy, country-soul groove" (New York Times) che invita alla solidarietà e all'azione collettiva sulla scia della siccità, delle sfide nella gestione dell'acqua e della crescente calamità degli incendi della California. Registrata nel suo studio a Oakland, la traccia presenta inoltre una potente performance vocale del collega artista Miko Marks.

Nell’ambito dell’Estate Fiesolana 2022. Organizzata da Prg e Music Pool unitamente al Comune di Fiesole, Estate Fiesolana 2022 è realizzata con il contributo di Comune di Fiesole e Fondazione CR Firenze, con il sostegno di Dorin, Bibi Graetz, Chianti Banca, Unicoop Firenze, Il Salviatino e Sammontana.

