Festa dell'Unicorno, la presentazione in Consiglio regionale

Appuntamento, dal 29 al 31 luglio, con la sedicesima edizione della Festa dell’Unicorno di Vinci (Fi), che tornerà ad essere la casa di elfi, hobbit e creature fantastiche.

Il Festival sarà presentato in conferenza stampa, in sala Gonfalone di palazzo del Pegaso, mercoledì 20 luglio alle 12.30, dal presidente dell’Assemblea toscana Antonio Mazzeo, dal consigliere regionale Enrico Sostegni, dal sindaco Giuseppe Torchia e dal direttore artistico Daniele Vanni.

Ogni giorno ci saranno 100 eventi, dislocati nelle aree tematiche del centro storico, dedicate a fantascienza, fumetti, horror, medioevo, fantasy, pirati, oriente e bambini. Il ricco programma – tra spettacoli, arte di strada, animazioni, laboratori e concerti – offrirà perfino uno show realizzato con numerosi droni, per illuminare le notti di Vinci e dare vita a storie immaginarie.

Tanti saranno gli spazi dedicati ai più piccoli, con dinosauri, pirati, sirene, laboratori creativi, favole animate, spettacoli di magia e un’area Lego, per giocare liberamente con i famosi mattoncini.

A rendere tutto più speciale non mancheranno i ristori a tema, per mangiare nella nave dei pirati, tra i vagoni di un treno Steampunk, in un accampamento medievale oppure al cospetto di Jabba the Hutt, per assistere a spettacoli di battaglie laser.

La manifestazione, venerdì 29 luglio, sarà aperta con l’”Armata dell’Unicorno”, una parata con oltre 300 cosplayer che percorreranno le strade di Vinci.

