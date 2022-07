Film internazionale a Pisa e Forte dei Marmi, casting per giovanissimi

Per un progetto internazionale di rilevante importanza, dal titolo provvisorio Augustus, prodotto da Film Production Consultants, si ricercano:

FIGURAZIONI dai 18 agli 80 anni e MINORENNI tra i 4 e i 15 anni.

Le riprese si svolgeranno principalmente tra Pisa e Forte dei Marmi e in zone limitrofe tra i mesi di Settembre e Ottobre 2022.

Il lavoro sarà regolarmente retribuito secondo il CCNL dei Lavoratori dello Spettacolo.

Vista la natura internazionale del progetto la produzione cerca PERSONE DI TUTTE LE ETNIE, in particolar modo residenti o domiciliati nelle zone limitrofe alle riprese, di origine:

italiana, tedesca, nord europea, asiatica, nord africana con preferenza cittadini del Marocco.

Sono, inoltre, ricercate con particolare interesse le seguenti figure:

nuotatori professionisti, bagnini, surfisti, guidatori di moto d’acqua e acquascooter.

Per le scene in spiaggia si segnala che NON saranno selezionate persone con TATUAGGI troppo evidenti. Coloro che possiedono un CANE possono portare una FOTO. NON sono ammessi cani al casting.

Essendo presenti nel film scene con minori esclusivamente nella fascia d’età 4 – 15 anni, non saranno ammessi bambini con età diverse da quelle sopracitate. I minori dovranno essere accompagnati da almeno un genitore con i documenti di entrambi, vedere la specifica sotto indicata.

Per le persone con disabilità non autonome si richiede un accompagnatore/accompagnatrice disponibile a lavorare in scena.

Dove e quando

I casting avranno luogo:

Martedì 26 e mercoledì 27 Luglio 2022 presso Manifatture Digitali Cinema Pisa, Via Nicola Pisano, 15, (PI).

Giovedì 28 e venerdì 29 Luglio presso Sala Conferenze, Unaway Hotel, Via G.B. Vico, 142, Forte dei Marmi (LU).

L’orario del casting sarà dalle 9 alle 17 (con pausa pranzo dalle 13 alle 14).

Documenti richiesti in fotocopia:

Documento di identità, patente o passaporto in corso di validità;

Codice fiscale;

IBAN personale;

Permesso di soggiorno in corso di validità (per i NON appartenenti alla Comunità Europea);

Certificato Medico che attesti lo stato di buona salute (dai 74 anni di età in poi);

Per i MINORENNI: i documenti e i codici fiscali di ENTRAMBI I GENITORI e del MINORENNE. In caso di 1 solo genitore (vedovo, single o tutore legale), allegare il documento che attesti la patria potestà.

Note:

Chi sarà sprovvisto di tali documenti e mascherina FFP2 non sarà ammesso al casting.

Si consiglia un abbigliamento sobrio e preferibilmente senza trucco.

Il casting è precluso ai dipendenti della pubblica amministrazione.

Non sarà necessario partecipare ad entrambi i casting.

E’ consigliato, pertanto, prendere parte al casting più vicino al proprio luogo di domicilio.

Fonte: Toscana Film Commission