Frasi volgari ai minorenni vicini di casa, denunciato ancora a Pisa

Dal balcone rivolgeva offese e frasi volgari a sfondo sessuale verso due minori che si trovavano dirimpetto a lui. È accaduto in zona Ospedaletto a Pisa ieri sera alle 21 e il 41enne dell'Est Europa è stato nuovamente denunciato dalla polizia. L'episodio infatti non era il solo. Era accaduta la stessa cosa il 23 giugno scorso. Tutto sarebbe nato da risentimenti e rapporti di cattivo vicinato. L'uomo era già ai domiciliari e sarà denunciato per corruzione di minorenni.

Fonte: Questura di Pisa