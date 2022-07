Guasto nel Chianti, problemi per l'acqua a Barberino Tavarnelle e San Casciano

Publiacqua informa i cittadini dei Comuni di San Casciano Val di Pesa e Barberino Tavarnelle che, causa causa guasto alla tubazione in ingresso al serbatoio del Borromeo provocato da terzi, nelle prossime ore, in caso di svuotamento del medesimo serbatoio, potranno registrarsi forti abbassamenti di pressione e mancanze d’acqua nelle seguenti località: Bargino, Ponterotto e Mercatale (San Casciano) e Sambuca (Barberino Tavarnelle). I nostri tecnici sono già sul posto per l’intervento di riparazione che inizierà a breve. Il nostro personale sta mettendo anche in atto tutte le manovre possibili per ridurre al minimo il disagio alla popolazione.

La situazione tornerà a normalizzarsi gradualmente al termine dei lavori di riparazione prevista per la tarda serata.

Publiacqua si scusa con i cittadini per il disagio che questo guasto creerà loro.