Il paese dei raccontatori, gli appuntamenti in programma

Sono ancora molti gli spettacoli a cura di Giallo Mare Minimal Teatro, inseriti nel ricco cartellone di Stasera Esco promosso dal Comune di Empoli.

Purtroppo per motivi organizzativi è stato annullato il previsto spettacolo di Lodo Guenzi in programma domani, mercoledì 20 luglio, alle 21.30 al Torrione di Santa Brigida a Empoli.

Per le modalità di rimborso è necessario rivolgersi a Giallo Mare Minimal Teatro telefonando allo 0571 81629 o scrivendo alla e-mail info@giallomare.it.

Giovedì 21 luglio torna a grande richiesta lo spettacolo itinerante A spasso con Alice, ritrovo alle 18 al Chiostro degli Agostiniani. Prenotazione obbligatoria allo 057181629.

Sempre giovedì al Chiostro degli Agostiniani alle 21.30 Il gatto con gli stivali produzione Teatro verde con Giovanni Bussi e Andrea Calabretta, Antonella Crocicchia.

Due facchini impegnati in un improbabile trasloco, durante la pausa pranzo, si lasciano prendere dal racconto della celebre favola costruendo le scene davanti agli occhi del pubblico, montando scatole, aprendo scatoloni, giocando con buste, cartoni, cappelliere, pacchi e pacchetti.

Ogni scatola che si apre contiene un mondo colorato e sorprendente e i due facchini diventano gli attori di una rutilante messa in scena: un carosello di personaggi e burattini, di musica e canzoni, di risate e avventure, in un ritmo crescente ed entusiasmante.

Per poi, alla fine della favola, ritornare due semplici facchini, stupiti e increduli di quanto hanno creato, tra scatole, pacchi e scatolette.

Età consigliata dai 3 ai 10 anni.

Giovedì 28 luglio si chiude la rassegna al Chiostro con una produzione di Giallo Mare Giocando con le storie sulle orme di Rodari di Vania Pucci con Alice Bachi.

La prossima settimana in programma anche gli ultimi eventi per le frazioni empolesi: a Pagnana mercoledì 27 luglio alle 21.30 sarà recuperato lo spettacolo di Teatro Glug L’incatesimo degli gnomi Enzo Cozzolino. Una fiaba di rievocazione medievale, fantasiosa e suggestiva, ispirata dal vasto repertorio delle leggende dolomitiche e del suo indiscusso protagonista: Re Laurino. Leggende che narrano epici racconti di re, nani, pastori, fate e gnomi. Una grande baracca e grandi scenografie mobili evocano e suggeriscono situazioni e momenti di particolare suggestione per l’immaginario del bambino. La storia ha tutti gli ingredienti di una fiaba tradizionale e tutti i suggerimenti teatrali per uno spettacolo appassionante e coinvolgente che offre ai piccoli spettatori la possibilità di esplorare il mondo dell’immaginario in cui il gioco del teatro si rivela completamente fino all’immancabile lieto fine.

Lo spettacolo è adatto a bambini dai 3 anni.

A Monterappoli giovedì 28 luglio ci sarà Lorenzo Baglioni in concerto.

Il paese dei raccontatori è una rassegna promossa da Giallo Mare Minimal Teatro

