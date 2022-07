Indice di affidabilità sotto la soglia per 7 linee regionali: ecco come richiedere gli indennizzi

Nel mese di giugno l'indice di affidabilità di 7 linee regionali, ossia la Firenze-Arezzo-Chiusi, Firenze-Viareggio, Firenze-Borgo SL-Faenza (sia via Vaglia che via Pontassieve), Siena-Grosseto, Siena-Chiusi e della Firenze-Siena, è sceso sotto la soglia prevista dal contratto di servizio tra Regione Toscana e Trenitalia che per il 2022 è fissata a 97,5%.

Cosa accade quindi? Gli abbonati hanno diritto ad un bonus come risarcimento per i disservizi (ritardi e soppressioni) registrati durante il mese di giugno. A questo link sono disponibili maggiori informazioni sugli indennizzi riservati gli abbonati al servizio ferroviario regionale e come richiedere il bonus.

L’Indice di Affidabilità viene calcolato con una specifica formula che, per ciascuna linea della Tabella 1, valuta le soppressioni effettuate e i tempi di ritardo in relazione al servizio programmato. Ai fini del calcolo dell’IA il ritardo dei treni è registrato di norma a destinazione. Relativamente ai soli treni interregionali, il ritardo si misura nelle stazioni indicate in Tabella 2.

Tabella 1 – Le linee

N° LINEA 1 FIRENZE–AREZZO-CHIUSI–ROMA 2 FIRENZE-PISA 3 FIRENZE-SIENA 4 PISA-LIVORNO-GROSSETO-ROMA 5 FIRENZE-PISTOIA-LUCCA-VIAREGGIO 6 PRATO-BOLOGNA 7 FIRENZE-BORGO S.L. (via Vaglia)-FAENZA 8 FIRENZE-BORGO S.L. (via Pontassieve) 9 PISA-LUCCA-AULLA 10 LA SPEZIA-PISA 11 PISTOIA-PORRETTA TERME 12 SIENA-CHIUSI 13 LA SPEZIA-PARMA 14 SIENA-GROSSETO

Tabella 2 – Stazioni di registrazione del ritardo

Linea Direzione Stazione di registrazione del ritardo Prato – Bologna Bologna Bologna Firenze - Faenza Faenza Faenza Pisa – La Spezia La Spezia La Spezia La Spezia - Parma Parma Borgo Val di Taro Pistoia - Porretta Porretta Porretta Firenze - Roma Roma Montevarchi Pisa - Roma Roma Grosseto

Tabella 3 - Tratti comuni a più linee contrattuali

TRATTO COMUNE LINEE INTERESSATE LINEA ASSEGNATA Firenze-Pontassieve 1 – 8 1 Montepescali-Grosseto 3 – 4 4 Empoli-Firenze 2 – 3 2

Tabella 4 - Valore annuale di riferimento dell’indice di affidabilità

2019 2020 2021 2022 2023 2024 96.50% 97.00% 97.25% 97.50% 97.75% 98.00%

Modalità di richiesta indennizzo anno 2021