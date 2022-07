Muore sub donna nelle acque dell'Isola del Giglio

Un sub donna è morta quest'oggi nelle acque della spiaggia delle Cannelle, all'Isola del Giglio. I soccorsi sono stati attivati alle 14 dal resto dei sub presenti. Al momento non sono note le generalità della vittima. Sul posto è intervenuta auto medica del Giglio ed elisoccorso Pegaso 2. All'arrivo sul posto i sanitari hanno constatato il decesso. Pegaso 2 è rientrato alla base di Grosseto. Il corpo della donna è a disposizione delle autorità giudiziarie.