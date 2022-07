Percorso sull'affettività e sulla sessualità nelle scuole di Fucecchio

Una delle progettualità più significative, del Circolo Didattico di Fucecchio nel corso dell'anno scolastico 2021/2022 è stata quella sull'affettività e sessualità che ha visto coinvolte una sezione della scuola dell'Infanzia “Il paese dei balocchi” di Pinete e nove classi della scuola Primaria, IIA IIC IIIB IIID IIIE VA VB VD della Carducci e la classe seconda di Galleno.

Il progetto che da anni viene portato avanti in questa realtà scolastica in collaborazione con gli operatori Sandra Bonistalli e Gianpiero Montanelli dell'ufficio “Promozione alla salute” dell'ASL Toscana Centro, ha come finalità l'acquisizione, attraverso un percorso socialmente condiviso, della consapevolezza e degli aspetti più significativi dell'affettività e della sessualità.

Nella scuola dell'Infanzia le attività hanno mirato ad aiutare i bambini/e a familiarizzare con le proprie sensazioni psico fisiche, a riconoscere le emozioni proprie e altrui e a esprimere i propri bisogni; accompagnare a riconoscere le sensazioni che si provano attraverso l'uso dei cinque sensi sviluppa la capacità di parlare delle proprie esperienze e potenzia la conoscenza del corpo migliorandone l'autostima.

Nella scuola primaria le attività realizzate e condivise costantemente nel gruppo di lavoro, hanno creato un clima emotivo accogliente dove la fiducia acquistata ha favorito la disponibilità all'ascolto e al cambiamento. Il percorso di conoscenza di sé e degli altri, connotato da vissuti emotivi, ha avviato un processo di apprendimento interattivo in cui l'altro diventa risorsa fondamentale del processo stesso.

Il percorso di educazione affettiva si è concluso nelle classi quinte dove, attraverso una corretta informazione è veicolata la conoscenza e la consapevolezza dei significati della sessualità quali il cambiamente fisico, il rapporto con gli altri e l'emotività.

È fondamentale che la scuola, in quanto comunità educante, aiuti e sostenga i ragazzi/e nel loro percorso di crescita, anche attraverso il coinvolgimento delle famiglie come parte integrante del processo educativo. Il lavoro delle classi quinte si è concluso con un incontro finale, una sorta di “lezione a classe aperta” dove gli alunni/e protagonisti hanno raccontato ai loro

genitori il percorso intrapreso sull'affettività e sessualità. I ragazzi /e, i genitori e le insegnanti coinvolti hanno manifestato apprezzamento e soddisfazione per il lavoro svolto che non solo ha fornito conoscenze corrette e adeguate, ma si è rivelato anche di sostegno e aiuto alle famiglie nel dialogo con i propri figli.

In veste di insegnanti auspichiamo, in tempi brevi, risposte e interventi a livello istituzionale e legislativo. Una legge ben formulata permetterebbe all'Affettività e alla Sessualità di entrare di diritto a far parte dei contenuti indispensabili per il raggiungimento di traguardi formativi.

Un particolare ringraziamento all'Assessore Emma Donnini che insieme all'Amministrazione Comunale hanno sempre sostenuto e affiancato le nostre iniziative.

Lori Vanni e Sandra Vivaldi, promotrici e coordinatrici del Progetto “Affettivamente”