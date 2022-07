Piano strutturale Montopoli, Moretti (Csx): "Aiuto con due neolaureati"

Presentato il piano strutturale alle forze politiche presenti in Consiglio. Il presidente della Commissione Territorio Paolo Moretti ha voluto riunire i membri della commissione per iniziare un confronto tra tutte le forze politiche presenti in Consiglio Comunale, per discutere insieme del Piano Strutturale e presentare alla minoranza la proposta elaborata dal Gruppo Democratici per Montopoli.

"Questo documento – spiega Moretti - è stato elaborato nello scorso autunno e arricchito grazie alle proposte fatte dai cittadini durante gli incontri pubblici svolti tra febbraio e marzo 2022. Ma per riuscire a esprimere in pieno i principi del coraggio, della coesione e della collaborazione, ovvero i cardini che ci siamo prefissi in questo documento, abbiamo chiesto a due neolaureati del nostro territorio, di darci il loro contributo attraverso una visione più giovane e moderna su come poter ridisegnare il futuro del nostro Comune.

Per questo motivo vorremmo ringraziare Iacopo Gronchi e Alessio Novi per le loro idee e per come hanno migliorato la bozza elaborata dal gruppo di maggioranza. Guardare al futuro attraverso un cambiamento radicale del suo assetto attuale è possibile; ma lo possiamo realizzare solo se cerchiamo di guardare in direzione della sostenibilità, dell'inclusione e dell'innovazione.

Solo così possiamo creare nuove opportunità per i cittadini, gli imprenditori, gli investitori, i turisti e chiunque viva Montopoli. La Commissione Territorio è parte di questo percorso di condivisione perché crediamo che un Piano Strutturale debba raccogliere tutte le istanze per migliorare il nostro territorio e quindi il confronto con le forze di opposizione presenti in Consiglio Comunale è fondamentale per questo lavoro condiviso e ci permetterà di riscrivere il territorio per i prossimi 20/30 anni.

Questo passaggio è fondamentale e ci permetterà di presentare a settembre la proposta del Gruppo Democratici per Montopoli in una nuova serie di incontri pubblici, sperando che ci sia la stessa numerosa partecipazione riscontrata nei precedenti incontri.

In settembre, come detto, verrà presentata ufficialmente il documento per il nuovo piano strutturale che conterrà la proposta politica del gruppo di maggioranza e quella dei tecnici incaricati della revisione. Bozza che ovviamente potrà essere discussa e integrata con le proposte dei cittadini di Montopoli".