Piscina di Castelfranco, vanno avanti i lavori verso il 2023

Castelfranco di Sotto punta ad ottenere una piscina comunale totalmente rinnovata per l'uso all'aperto e l'amministrazione comunale conta di inaugurarla nel 2023 dopo lavori di centinaia di migliaia di euro.

Lo afferma il vice sindaco Federico Grossi durante la conferenza stampa di presentazione del bilancio di previsione 2022-2024-

"A settembre erano stati affidati i lavori per il primo lotto da 180mila euro, da pochi giorni sono stati affidati quelli del secondo lotto che hanno avuto 354mila euro dalla Regione assieme a 270mila di contributo statale per messa in sicurezza ed efficientamento energetico", spiega Grossi.

In sostanza verrà rifatta l'impiantistica interrata assieme alle vasche, che saranno all'aperto e non più coperte da una tensostruttura come negli anni passati. "Non oso immaginare i costi che potrebbe avere oggi con l'aumento del prezzo dell'energia mantenere una tensostruttura, le vasche saranno disponibili solo nel periodo estivo", commenta ancora il vice sindaco.

In più spiega che la gestione futura dovrà essere sovracomunale, come ribadito anche in un'intervento del sindaco Toti.

"Crediamo che la piscina dovrà essere gestita dai comuni di Santa Croce, Castelfranco e Fucecchio, con un unico soggetto a livello sovracomunale", spiega facendo riferimento al modello esistente di Aquatempra, società in-house che potrebbe essere messa da parte per Empoli a partire dal 2023.

Elia Billero