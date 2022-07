Proseguono i lavori alla rete del gas metano: 'Sp111 per Massarella' chiusa 10 ore al giorno

Proseguono i lavori per l'estensione della rete del gas metano sulle colline delle Cerbaie, nel Comune di Fucecchio. L'intervento in questa fase interessa principalmente il centro della frazione di Massarella, dall'intersezione via delle Cerbaie/via Ramoni a Piazza XXIII Agosto. Per consentire questi importanti lavori infrastrutturali, la società Toscana Energia ha chiesto la chiusura in entrambi i sensi di marcia del tratto della Strada Provinciale 111 per Massarella interessato dai lavori (in pratica quello compreso tra le due piazze, 7 Martiri e XXIII Agosto), a partire da domani, mercoledì 20 luglio. La chiusura è prevista dalle ore 8 alle ore 18 è durerà fino a venerdì 29 luglio con l'esclusione di sabato 23 e domenica 24 luglio. Sempre nello stesso periodo sarà inoltre in vigore il divieto di sosta su tutta l'area di Piazza 7 Martiri.

I cittadini sono invitati a utilizzare la viabilità alternativa e quindi seguire i percorsi lungo via delle Cerbaie e via Ramoni. I mezzi provenienti dal Comune di Cerreto Guidi (Stabbia – Maccanti Palagina) che si immettono sulla SP 111 per Massarella troveranno la strada chiusa all'altezza di Piazza XXIII Agosto, quelli provenienti dalle frazioni di Pinete e Querce troveranno la strada chiusa in Piazza 7 Martiri e dovranno obbligatoriamente svoltare a destra in via Ramoni.

“Come dicemmo in sede di presentazione dei progetti – ricorda il sindaco Alessio Spinelli – questi lavori che porteranno grandi benefici ai residenti della zona, comportano anche qualche piccolo sacrificio. La società deve poter operare nella massima sicurezza e quindi ha chiesto alla Città Metropolitana di Firenze la chiusura della SP 111 negli orari mattutini e pomeridiani. Comprendiamo bene che per qualche cittadino questo possa portare un minimo disagio ma i benefici che ci saranno per la comunità sono di gran lunga superiori. Anzi ci auguriamo che questi lavori si realizzino nei tempi più brevi possibili e che si possa passare quanto prima ad intervenire nelle altre aree interessate dal progetto. Il Comune di Fucecchio ha sollecitato a lungo questi interventi sapendo l'importanza che ha per molte famiglie che vivono su queste belle colline potersi allacciare alla rete del gas metano”.

Fonte: Comune di Fucecchio - Ufficio Stampa