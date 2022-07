Raccolta alimentare, parte seconda: in Valdera la consegna dei buoni spesa

Una sorta di secondo round dopo la raccolta alimentare, molto partecipata, del Maggio scorso, in tutti i punti vendita di Unicoop Firenze e, tra questi, anche quelli di Pontedera (via Terracini), Ponsacco (via di Rospicciano) e Bientina (Sp 3), che aveva visto i cittadini direttamente protagonisti con le donazioni di generi di prima necessità.

Stamani, presso la sede della sezione soci di Pontedera, si è svolta la consegna alle associazioni del territorio, sotto forma di buoni spesa, del rimborso legato alle quantità raccolte nel corso dell'iniziativa. Su Pontedera sarà Rete Alimentiamo, associazione che, in collaborazione con il Comune di Pontedera, opera con il centro apostolico Fonte di Vita, tre confraternite della Società San Vincenzo de' Paoli, Misericordia, Centro Aiuto alla Vita, parrocchia di San Giuseppe, a destinare i buoni spesa ai cittadini bisognosi.

"Funziona la rete solidale e funziona il ruolo di raccordo che l'Amministrazione porta avanti - ha sottolineato l'assessora comunale al sociale Carla Cocilova, presente all'iniziativa di stamani - E' stato molto importante avere inserito anche il sistema Emporio solidale all'interno di un tessuto creato assieme alle associazioni, realizzando una sinergia a 360 gradi, che vede operare assieme associazioni e volontari e che facilita il supporto degli enti nella distribuzione di aiuti e nella creazione di eventi e opportunità, come la raccolta alimentare promossa da Unicoop Firenze".

"Con iniziative come questa coinvolgiamo i soggetti che lavorano nel territorio sui temi del sociale - spiega la presidente della sezione di Pontedera dei soci Unicoop Liviana Canovai - per la distribuzione degli aiuti, ma anche per un ragionamento legato alla condivisione e alla presenza. E' molto importante lavorare tutti assieme".

Fonte: Comune di Pontedera - Ufficio stampa