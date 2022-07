Raccolta di farmaci in memoria di Neri e Ferramosca, prossimo evento a Gambassi Terme

I cacciatori del Distretto di selezione al capriolo “Montaione 2 e 3”, che riunisce circa 410 persone che svolgono la caccia di selezione all’interno di un comprensorio formato dai comuni di Certaldo, Gambassi, Castelfiorentino, Montespertoli, Empoli e Montaione, Vinci, Cerreto, Capraia e Limite, hanno organizzato una gara di tiro a scopo di raccolta fondi per effettuare donazioni come già fatto negli ultimi 5 anni.

Lo stop 2020 dovuto al covid aveva bloccato l’iniziativa, ma nel 2021 ripartiti senza non poche difficoltà, sono riusciti a mettere insieme una discreta somma di denaro utilizzato in parte per l’acquisto di materiale farmaceutico da banco specifico per neonati e neo-mamme .

Tutto il materiale acquistato ad un prezzo di favore presso la farmacia Comunale 2 di Castelfiorentino, è stato consegnato al “negozio solidale” gestito dalle Pubbliche Assistenza Riunite di Empoli, che fornisce un validissimo aiuto alle famiglie in particolari difficoltà.

Parte del ricavato è stato donato alla nostra Associazione, una somma importante a sostegno dei progetti solidali.

Vogliamo pubblicamente ringraziare per questo grande gesto di solidarietà, Roberto Galgani e Graziano Lambruschini, come i cacciatori che si sono adoperati alla buona riuscita dell’iniziativa, ed insieme a tutti loro formulare un ringraziamento particolare al fiorentino Sergio Nannetti, Presidente del distretto di caccia di selezione che si impegna affinchè queste iniziative siano sempre una realtà all’interno della gestione della caccia specifica a cui sono dediti i selettori.

Un ringraziamento al comandante della Stazione dei Carabinieri di Gambassi Terme Ferdinando Adinolfi e al sindaco di Gambassi Terme Paolo Campinoti per la sensibilità verso ogni evento organizzato in memoria di Riccardo e Alessio.

Anche l’Associazione nell’ anno 2022 è ripartita con le proprie iniziative e dopo il Memorial nel mese di maggio scorso, il prossimo appuntamento è alla Pizzeria del Platano per gustare una pizza e non solo a Gambassi Terme.

L’Associazione sarà presente per ben due settimane, l’ultima settimana di luglio dal martedì alla domenica e dal giorno 23 al giorno 28 agosto, settimana del Palio delle Contrade di Gambassi Terme.

L’invito a partecipare a queste cene di solidarietà per contribuire all’aiuto a bambini malati e meno fortunati ed alle loro famiglie, verso cui e l’associazione è da sempre impegnata, nel ricordo indelebile di Riccardo e Alessio.

Fonte: Associazione Neri & Ferramosca