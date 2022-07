Rapaci diurni e notturni, la liberazione pubblica ad Arnovecchio

Ad Arnovecchio, l’oasi naturale protetta a due passi dal centro della città, dopo la nascita dei pulcini di Svasso maggiore, ecco che tornano le liberazioni pubbliche di esemplari di rapaci diurni e notturni, che sono stati recuperati, curati, riabilitati e quindi reintrodotti in natura, grazie al Cetras - Centro Toscano Recupero Avifauna Selvatica - di Empoli.

Due le date in cui sarà possibile assistere a uno dei momenti più emozionanti che si possano vedere in natura: venerdì 29 e domenica 31 luglio 2021.

Il Cetras è nato nel 1993 ed è gestito da volontari, organizza spesso iniziative con il Centro RDP Padule di Fucecchio che, in collaborazione con Legambiente Empolese Valdelsa, gestisce l’area di Arnovecchio per conto del Comune di Empoli.

PROGRAMMA DEGLI EVENTI - Il primo, venerdì 29 luglio 2022, alle 19, si tratta di un’apertura serale dell’oasi che consentirà di osservare gli uccelli del lago ma anche i piccoli mammiferi che escono allo scoperto dopo il tramonto. In questa occasione è prevista la liberazione di alcuni esemplari di Civetta.

Questo piccolo rapace notturno dallo sguardo magnetico anima le notti primaverili ed estive con il suo canto: un tempo perseguitata a causa di anacronistiche superstizioni, oggi se ne riconosce il ruolo insostituibile negli equilibri naturali.

Il secondo, domenica 31 luglio 2022, alle 9, prevede una liberazione di rapaci diurni ed in particolare di alcuni esemplari di Gheppio e Poiana: evento unico per osservare dal vivo questi affascinanti rapaci e assistere al momento emozionante del ritorno in natura. Il Gheppio è un falco di piccole dimensioni abbastanza diffuso nelle nostre campagne, che si può spesso osservare su posatoi o fermo a mezz’aria nella caratteristica posizione dello “spirito santo”; molto più grande la Poiana, quasi una “piccola aquila”.

Le due iniziative sono a ingresso gratuito ma per motivi organizzativi è richiesta la prenotazione, tramite email all’indirizzo fucecchio@zoneumidetoscane.it, completa di un nominativo di riferimento, il numero dei partecipanti e un recapito telefonico per eventuali comunicazioni. Sarà anche possibile sottoscrivere la tessera del CETRAS a sostegno delle attività dei volontari a favore degli gli ospiti del centro recupero.

All’interno dell’area alcune semplici norme per la sicurezza: si raccomanda di mantenere la distanza interpersonale di un metro, di disinfettarsi le mani con il gel e di indossare la mascherina nei momenti in cui non sia possibile mantenere le distanze.

È vivamente consigliato, per chi può, raggiungere l’area naturale protetta in bicicletta, mentre chi viene in auto può parcheggiare nella vicina frazione di Cortenuova e proseguire a piedi e essere muniti di binocolo e repellente per le zanzare.

Nei mesi di luglio e agosto l’area di Arnovecchio rimane sempre aperta al pubblico nei giorni di domenica (ore 9-12): info contattando il Centro R.D.P. Padule di Fucecchio, tel. 0573/84540, email fucecchio@zoneumidetoscane.it

"Si tratta di due iniziative che mettono al centro la natura, la sua tutela e il volontariato - sottolinea l'assessore all'Ambiente del Comune di Empoli, Massimo Marconcini - Il tutto in un contesto di pregio come l'oasi di Arnovecchio. Il mio invito è a non perdere queste iniziative per toccare con mano l'importanza di prendersi cura dell'ambiente e, in questo caso degli animali, e di sostenere chi si impegna ogni giorno in questa direzione, come l'associazione Cetras".

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio stampa