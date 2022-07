Si dà fuoco appena uscito dal commissariato, grave un giovane

Un 31enne di origine magrebina, appena uscito dal commissariato di Viareggio dove gli erano stati notificati dei provvedimenti per il furto di un portafogli, si è dato fuoco, riportando ustioni di secondo grado su tutto il corpo. Non è in pericolo di vita.

Una volta fotosegnalato e denunciato a piede libero, l'uomo è andato presso un vicino supermercato dove ha acquistato una bottiglia di alcool, per poi tornare di fronte al commissariato, cospargersi di alcool e darsi fuoco.

Il giovane è stato trasferito con l'elisoccorso Pegaso all'ospedale Cisanello di Pisa. Inizialmente un passante lo ha soccorso con una bottiglia d'acqua. I poliziotti usciti dal commissariato hanno prontamente spento le fiamme con un estintore, guadagnando tempo in attesa dei primissimi soccorsi.

Rinnoviamo il costante appello alla richiesta di aiuto qualora ci fossero persone a rischio: Se senti di trovarti in situazioni di disagio o conosci persone in questo stato, ci sono numeri di telefono e siti internet adatti per un aiuto istantaneo. Per gli adolescenti minorenni è disponibile il Telefono Azzurro (19696, www.azzurro.it), per i più grandi il Telefono Amico (199 284 284, www.telefonoamico.it).