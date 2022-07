Staffoli, torna la Festa Medievale: il protagonista è Dante

Domenica 4 settembre torna a Staffoli la Festa Medievale, che quest'anno ha un tocco dantesco. Dopo due anni di stop, la frazione di Santa Croce sull'Arno torna a immergersi nel passato tra rievocazioni, corteo, mercatino e cibo tradizionale. Protagonista sarà Dante: inferno, purgatorio e paradiso si snoderanno tra il Parco della Rimembranza e piazza Panattoni.

Dalle ore 9 inizierà l'allestimento del mercatino, nel pomeriggio alle 17 partirà il corteo storico mentre alle 18 si terrà lo spettacolo dantesco al parco della Rimembranza. Alle 19 lo show si sposta in piazza e dalle 19.30 c'è la cena, sia in piazza sia coi commercianti che aderiranno.

Silvio Della Maggiore, presidente di Staffoli Eventi, ha spiegato la giornata: "Abbiamo ipotizzato di essere nel 1290 e che Dante stesse già lavorando alla Commedia. Nella nostra idea Dante sottopone degli appunti al maestro Brunetto Latini, che la stroncherà... per questo motivo Dante lo mette nell'Inferno tra i sodomiti".

Stefania Cioffi di Staffoli Eventi ha aggiunto: "Abbiamo deciso di puntare molto sui social, sia Facebook sia Instagram. Inoltre abbiamo un'agenzia di street food che si occuperà del cibo. Siamo in attesa di capire se arriveranno amici dal Carnevale di Santa Croce e da Montopoli".

Ilaria Zaffoni è la costumista e si occupa della scenografia della festa: "Faremo una scenografia contenuta ma che renda l'idea del mondo dantesco e dei suoi vari gironi. Ci sarà un po' di pittura, qualche manufatto e poi vedremo se aggiungere qualcuno che faccia body painting".

"Erano due anni che non facevamo la festa. È una cosa positiva presentare la nuova edizione. Questo ci riempie di orgoglio. Il lavoro dietro alla festa è importante anche prima, per questo è fondamentale la tenacia della comunità di Staffoli. Sarà un successo come è sempre stato, la comunità sente molto le iniziative da sempre" ha detto la sindaca Giulia Deidda. Le ha fatto eco l'assessora Elisa Bertelli: "Ricominciare è importante. Un passaggio significativo è provare a inserirsi in un contesto regionale molto forte su questo ambito. Vogliamo provare a essere riconoscibili anche oltre i nostri confini".