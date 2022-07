Ubriaco, scalcia le auto e colpisce poliziotti: denunciato

Stava tirando calci alle auto parcheggiate e importunando i passanti. Per questo un 21enne di origini statunitensi è stato denunciato a Firenze.

La polizia è intervenuta alle 23 di lunedì 18 luglio tra via Ghibellina e via Pietrapiana dopo la segnalazione di alcuni passanti. Il giovane, ubriaco, si è ripreso quando è arrivata l'ambulanza e ha provato a colpire con un pugno uno dei sanitari. Se l'è presa anche con la polizia.

Gli agenti, rimasti illesi, lo hanno subito bloccato, sottoposto a fermo per identificazione, denunciato per resistenza a Pubblico Ufficiale e sanzionato per ubriachezza manifesta.