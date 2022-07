Annullato il tradizionale spettacolo pirotecnico ad Altopascio

Annullato il tradizionale spettacolo pirotecnico in programma venerdì 29 luglio. A comunicarlo, il sindaco di Altopascio, Sara D’Ambrosio: una decisione presa per tutelare il territorio, anche in virtù di quello che sta succedendo sulle colline di Massarosa, Camaiore, Lucca e Vecchiano.



«Abbiamo deciso di non fare i tradizionali fuochi d'artificio - spiega il sindaco -. Onestamente non ci sembra il caso: per via della siccità, che sta colpendo in modo drammatico i nostri campi, e anche per quello che sta accadendo sulle colline a un passo da noi, luoghi identitari per ciascuna persona cresciuta in questa parte di Toscana. Voglio ringraziare in primis i realizzatori dello spettacolo pirotecnico, che con grande professionalità e dedizione svolgono il proprio lavoro, perché sono stati i primi a comprendere la scelta, nonostante avrebbero garantito i massimi livelli di sicurezza come sono soliti fare (livelli tuttavia non sufficienti per la situazione di siccità in corso). È una scelta - prosegue - condivisa con i commercianti del Centro Commerciale Naturale Altopascio e con la Misericordia Altopascio, principali organizzatori, insieme al Comune, dell'evento "A tavola sulla Francigena”».



«Anche noi stiamo monitorando l'evolversi dell'incendio con preoccupazione e immenso dispiacere continua D’Ambrosio - : alla sindaca di Massarosa, Simona Barsotti e al sindaco di Camaiore, Marcello Pierucci ho offerto la massima disponibilità qualora ce ne fosse bisogno. A loro, ai cittadini tutti e in particolare a quelli sfollati, ai proprietari-gestori di tante attività che si sviluppano proprio su quelle colline, va la nostra totale solidarietà. Un ringraziamento fortissimo ai Vigili del Fuoco, agli operatori dell'anticendio boschivo, ai volontari di Protezione Civile, alle squadre della Regione Toscana e a chiunque in questo momento stia facendo la propria parte rispettando le indicazioni date e il lavoro di chi è sul campo da ore e ore».

