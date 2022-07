Caos in Via Strozzi, ambulanza rimane bloccata nel traffico. Ovattoni: "Hanno rovinato Prato"

È successo in Via Strozzi ma potrebbe accadere in tante altre zone di Prato - commenta la consigliera d'opposizione Patrizia Ovattoni.

Riduzioni delle strade dappertutto che hanno creato gravi ripercussioni sulla mobilità cittadina. In particolare l'amministrazione Biffoni non ha tenuto conto delle difficoltà relative ai mezzi di soccorso - afferma la consigliera comunale.

Eppure - prosegue Ovattoni - era stato fatto presente il problema che, i restringimenti, avrebbero creato ai mezzi di soccorso ma la giunta ha pensato bene di infischiarsene continuando a stringere strade e creare marciapiedoni da metropoli americane.

Quanto occorso in Via Strozzi non è assolutamente tollerabile! Qui bisogna intervenire urgentemente per riportare la viabilità alla normalità - sottolinea l'esponente politica.

Le politiche della giunta Biffoni - conclude Patrizia Ovattoni - confermano ancora una volta il loro pieno fallimento. La questione accaduta in Via Strozzi, vista la gravità, la porterò in Consiglio Comunale.