Maturità: 10 centisti al Ferraris Brunelleschi di Empoli

Si è conclusa anche all'istituto Ferraris-Brunelleschi di Empoli, come ogni anno, l'esperienza della scuola superiore per tanti ragazzi che quest'anno si sono diplomati. L'istituto forma ragazzi nel settore tecnologico e professionale, con la scelta nel triennio di diversi indirizzi come Chimica, Informatica, Elettrotecnica, Biotecnologie, Telecomunicazioni, Costruzioni ambiente e territorio o Sistema moda.

Tra i ragazzi che quest'anno si sono diplomati, alcuni sono usciti dalla scuola superiore con in tasca il miglior risultato possibile, il 100. Parliamo di 8 giovani e due adulti dei corsi serali. Un gran bel risultato che auguriamo possa contribuire al successo nella loro carriera:

Sara Migliori - 5ACH

Lorenzo Ruffo - 5ACH

Olga Polyanska - 5 ACAT

Zeno Mancini - 5 AELS

Matteo Bellini - 5BIN

Gabriele Capperi - 5BIN

Emanuele Cerofolini - 5BIN

Marco Pio Spicuzza - 5BIN

Margherita Zavaglini - 5C

Giuseppe Merolla - 5 CMOT