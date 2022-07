Cep, cantieri per riqualificare piazzale Donatello

Ha preso il via oggi il cantiere per riqualificare piazzale Donatello nel quartiere Cep a Pisa. L’importo dei lavori è di circa 200mila euro, realizzato con risorse proprie dell’Amministrazione ed eseguito sotto la guida di Pisamo. La stazione di Ciclopi per il servizio di bike-sharing, attualmente presente al centro del piazzale verrà manutenuta e spostata in posizione laterale. I nuovi alberi che andranno ad abbellire la piazza verranno messi a dimora nel periodo autunnale, tra ottobre e novembre, più idoneo alla piantuamazione.

«L’intervento di riqualificazione che stiamo realizzando - spiega il sindaco di Pisa Michele Conti - mira a trasformare quello che attualmente è un parcheggio asfaltato, in una vera e propria piazza di quartiere, creando un’area completamente pedonalizzata, chiusa al traffico veicolare, al cui interno sarà collocata l’edicola già presente nel piazzale e momentaneamente spostata in via Rossini per permettere l’esecuzione dei lavori. La piazza pedonale – prosegue il Sindaco - sarà realizzata in asfalto architettonico, adornata da un filare di alberi che scorrerà per tutta la lunghezza del percorso e arredata con panchine. A perimetro della piazza e dalla parte opposta saranno realizzati i parcheggi per le auto, che verranno mantenuti pressochè inalterati rispetto alla disponibilità attuale, ma organizzati in maniera più ordinata. La durata dei lavori è di circa due mesi, comprensivi di una breve pausa nel mese di agosto, quindi a fine estate il piazzale sarà riconsegnato al quartiere sostanzialmente rinnovato. Un piccolo intervento di riqualificazione che punta a togliere degrado e creare un nuovo spazio di aggregazione nel centro del quartiere, a servizio dei residenti del Cep e funzionale alle attività commerciali presenti nella piazzetta».

Per permettere lo svolgimento dei lavori dalle ore 8.00 di martedì 19 luglio fino alle ore 18.00 del 26 agosto vengono adottati i seguenti provvedimenti temporanei alla sosta e alla viabilità: in piazzale Donatello, nel tratto compreso tra il marciapiede posto a delimitazione della carreggiata lato sud e la sede stradale compresa dal civivo 27 al civico 14, sarà istituito il divieto di sosta con rimozione coatta e divieto di transito veicolare esteso sul tratto di piazza interessata dai lavori.

Fonte: Comune di Pisa - Ufficio stampa