Che Teatro, ragazzi! Due spettacoli per i più piccoli al parco di Staffoli

La rassegna Che Teatro, ragazzi! dopo il successo ottenuto per i primi appuntamenti a Santa Croce sull’Arno, si sposta al Parco della Rimembranza di Staffoli per gli ultimi due eventi in programma.

Giovedì 21 luglio Teatro Glug presenta La Leggenda del Re Laurino di e con Enzo Cozzolino.

Re Ildebrando non sa più quale rimedio trovare per liberare sua figlia, la principessa Similda, dalla misteriosa tristezza che è in lei. Un giorno annuncia a tutto il popolo: “Chi riuscirá a guarire la principessa avrà in dono un baule pieno d’oro”. Una fiaba di rievocazione medievale, fantasiosa e suggestiva, ispirata dal vasto repertorio delle leggende dolomitiche. Esse, infatti, narrano epici racconti di re, nani, pastori, fate e gnomi.

L'ultimo appuntamento è per giovedì 28 luglio con Teatro Pirata di Jesi che propone "Le avventure di Pulcino, spettacolo di narrazione con pupazzi e burattini dove protagonisti assoluti sono Gelsomina, una "aggiusta qualunque cosa" e un pulcino di stoffa tutto malconcio e rovinato, che Gelsomina aggiusta così bene da renderlo vivo.

Gli spettacoli iniziano alle 18, l’ingresso è gratuito.

La rassegna Che teatro, ragazzi! a cura di Giallo Mare Minimal Teatro si inserisce nel ricco cartellone di iniziative proposte dall’amministrazione comunale per l’estate 2022.

Per informazioni e prenotazioni ci si può rivolgere a Giallo Mare Minimal Teatro (via P. Veronese, 10 - Empoli) 0571/81629-83758 o scrivere a info@giallomare.it.

Fonte: Giallo Mare Minimal Teatro - Ufficio stampa