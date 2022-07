Cip-Ghizzani, conferme e nuovi arrivi

Inizia a prendere forma il roster della Serie C per la stagione 2022/2023.

Abbiamo già parlato delle partenze (QUI), per cui sono prevedibili le conferme: restano alla Pallavolo I'Giglio il capitano Chiara Lari, Benedetta Scardigli, Jessica Talluri, Jennifer Farieri, Irene Barucci, Elisa Pratelli, Diletta Montagni (ancora in fase di recupero dall'infortunio) e Alessia Mirashi. Queste ragazze hanno già dimostrato in questi anni il loro valore e il loro impegno e siamo felici di averle ancora alla Palestra Enriques consapevoli che, come noi, continueranno a puntare in alto.