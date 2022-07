Costruire la città del futuro giocando: a Empoli arriva Equicity

Una città ideale, sostenibile al cento per cento o quasi. Oltre che un obiettivo di ognuno, adesso è anche la protagonista di un gioco da tavolo. Si chiama "Equicity - Costruisci la città del futuro", è progettato da Young Sustainable Pathways e sarà presentato sabato 23 luglio 2022 a Empoli, nel corso di un evento da non perdere, con tavoli di gioco, ospiti e aperitivo finale a basso impatto ambientale. L'iniziativa, patrocinata dal Comune di Empoli e realizzata da Associazione Ludicomix Aps, E-Groove e Young Sustainable Pathways, si terrà a partire dalle 17 e fino alle 21.30 nello spazio di E-Groove e Ludicomix (Area C - Palazzo delle Esposizioni, Empoli).

Young Sustainable Pathways è un’associazione, nata circa tre anni fa, di esperti e appassionati che hanno scelto di dedicarsi al tema dello sviluppo sostenibile, spinti dalla volontà di impegnarsi per un futuro migliore. L’obiettivo è diffondere cultura e azioni per un cambiamento radicale dal punto di vista ambientale, sociale ed economico della società: oltre alla divulgazione sui social network, l'associazione realizza e collabora a iniziative di partecipazione giovanile. E proprio in questo contesto, è nata la collaborazione con E-groove e Ludicomix che ospiteranno la presentazione del gioco da tavolo a Empoli. Anche se si trova ancora in fase di prototipo, EquiCity, con il nome di Smart Citadels, ha già vinto il premio Play4Change 2021 ed è stato presentato all'ultima edizione del festival Lucca Comics & Games.

Il gioco permette di costruire la città più sostenibile possibile. Per farlo i giocatori devono accumulare risorse economiche e utilizzare le carte per assicurarsi l'aiuto di personaggi con varie abilità: possono realizzare opere e strutture nei settori energia, diritti, cibo e ambiente, trasporti e gestione dei rifiuti. Equilibrio, inclusione, rispetto e sostenibilità sono i pilastri su cui la città deve fondarsi e solo chi riuscirà a sviluppare la 'sostenibilità' a trecentosessanta gradi riuscirà a vincere la partita. Una sfida originale e impegnativa che permetterà a chi deciderà di mettersi in gioco di riflettere sulla vivibilità della città e su come renderla migliore.

"Empoli continua a fare la propria parte per lo sviluppo sostenibile - sottolinea il vicesindaco, Fabio Barsottini, che interverrà all'evento - Mentre stiamo lavorando alla nuova pianificazione urbanistica e alle opere pubbliche finalizzate allo sviluppo sostenibile della nostra città, siamo felici di avere un’occasione in più di approfondimento e partecipazione per comprendere l’importanza di fare scelte coraggiose che possono migliorare la nostra qualità della vita sulla Terra".

Per tutti gli interessati, l'appuntamento è per sabato 23 luglio 2022 dalle 17 nella struttura di piazza Guido Guerra: dopo una breve presentazione, seguiranno i playtest, a partecipazione gratuita, e un momento di riflessione sulla sostenibilità. L'evento si concluderà con un aperitivo, a offerta libera.