Dalla Regione 360mila euro a Pontassieve per la vasca terapeutica

Tra gli otto impianti di Valdisieve, Valdarno e Mugello finanziati dalla Regione Toscana con il bando sull’impiantistica sportiva c’è anche la Piscina comunale di Pontassieve che sarà dotata anche di una vasca terapeutica. Il contributo della Regione, pari a 360 mila euro, consente quindi di portare a compimento il progetto, che ha un valore di 792mila euro, in larga parte stanziati dal Comune e – in parte – coperti dalle iniziative di raccolta fondi organizzate dalla Fondazione Federico Fagioli onlus, attenta da sempre alle tematiche e alle politiche legate alle disabilità gravi.

A lavori conclusi, la piscina diventerà così uno dei pochi impianti attrezzati per la riabilitazione e le disabilità anche gravissime, grazie proprio all’impegno messo negli anni dall’Amministrazione comunale e dalla Fondazione. Quello della “piscina accessibile” è diventato un vero e proprio progetto comunitario che ha visto mobilitarsi tante realtà: dalle campagne di crowdfunding della Fondazione Il Cuore si scoglie alla partecipazione delle Istituzioni locali – come i Comuni di Pelago e Rufina, oltre a Pontassieve – e tantissimi cittadini e associazioni del territorio, con iniziative e raccolte fondi come il progetto popolare “Station Road” incentrato sulla realizzazione e le proiezioni dell'omonimo film corale.

Attualmente il Comune sta portando avanti la realizzazione della nuova struttura che ospita due spogliatoi e ulteriori spazi dotati di ausili ad alta tecnologia per accogliere al meglio anche chi ha una disabilità gravissima. Terminata questa tranche di lavori, sarà quindi la volta della vasca terapeutica, tra le pochissime esistenti sul territorio. Questo intervento non sarà, però, l’unico che riguarda l’impianto, infatti la Piscina Comunale di Pontassieve ha beneficiato di altri finanziamenti per un totale di circa 2 milioni di euro, di cui alcuni ottenuti nell’ambito del PNRR, per un più ampio progetto di ristrutturazione della struttura interna e degli spazi esterni che, insieme al progetto “piscina accessibile”, permetterà a Pontassieve e all’intera zona di avere un impianto natatorio di assoluta eccellenza.

Soddisfazione nelle parole della Sindaca Monica Marini: “Con questo ultimo tassello possiamo finalmente portare a compimento il progetto della Piscina Accessibile su cui ci impegniamo da anni insieme alla Fondazione Federico Fagioli. Pontassieve diventerà un punto di riferimento per l’assistenza e la riabilitazione, con una piscina capace di offrire un servizio d’eccellenza per tutte e tutti. Già per lo spogliatoio – continua la Sindaca – i lavori stanno procedendo molto rapidamente, quindi contiamo di poter inaugurare questo nuovo impianto quanto prima insieme alla Fondazione e a tutti coloro che hanno portato il proprio contributo, permettendo di realizzare quello che a molti sembrava un sogno di difficile realizzazione e che invece adesso si avvia alla conclusione.”

"Apprendiamo con soddisfazione - dice Massimo Fagioli, presidente della Fondazione Federico Fagioli onlus – che la Regione Toscana ha inserito nei propri programmi e finanziamenti anche l'iniziativa proposta dal Comune di Pontassieve. La Fondazione Federico Fagioli, che si è fatta portavoce di un bisogno sociale attraverso iniziative e raccolte fondi, non può che ringraziare per l’attenzione delle Istituzioni su questo tema. Questo, oltre a essere un riconoscimento importante del valore del progetto, è un decisivo passaggio verso la realizzazione della "Piscina accessibile" che ha visto, a più riprese, la partecipazione di un’intera comunità”.

Fonte: Comune di Pontassieve - Ufficio stampa