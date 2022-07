Empoli-Siena, maglia nera per i treni. La Lega: "Rimborsi restano un contentino"

“Purtroppo - affermano Marco Casucci e Giovanni Galli, Consiglieri regionali della Lega - è notorio come la linea ferroviaria Empoli-Siena, sia tra le peggiori della Toscana. Un primato di cui farebbero volentieri a meno i tanti pendolari che, quotidianamente, sono costretti ad utilizzare mezzi, peraltro vetusti, per andare al lavoro o a scuola.

Magra consolazione quella che prevede la possibilità di ottenere un parziale rimborso dell’abbonamento; sicuramente, gli utenti preferirebbero giungere in orario, invece che ricevere periodicamente qualche spicciolo.”

"Di tutto questo disagio che ne pensa la Regione? L’assessore Baccelli, di recente, si è lamentato col gestore per questi continui disservizi, ma basterà? Noi - concludono Marco Casucci e Giovanni Galli - pensiamo che si debba fare decisamente di più per invertire decisamente la rotta; le parole non bastano, servono fatti concreti".

Fonte: Lega Toscana