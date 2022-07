Avvistato fumo sul Montalbano: "Viene da Massarosa, nessun rogo in zona"

"Il fumo che sta toccando il Montalbano non è di nessun incendio in zona, è quello in arrivo da Massarosa". Molte persone nel pomeriggio di oggi, mercoledì 20 luglio, hanno visto il monte sopra Vinci coperto dal fumo e hanno pensato a un incendio in quell'area, ma dalla Vab di Limite arriva la spiegazione.

Non c'è nessun incendio per adesso sul Montalbano. L'unico rogo attivo nel pomeriggio nell'Empolese è quello all'uscita di Empoli Est (QUI la notizia) su cui si stanno concentrando le forze di vigili del fuoco e Vab.

Il maxi-incendio di Massarosa sta causando tantissimo fumo, che il vento - seppur non fortissimo - sta portando verso ovest. Il Montalbano, così come la Valdinievole e buonissima parte della provincia di Lucca, sono quindi invasi da questa coltre di fumo derivato dal rogo in Versilia. Addirittura c'è chi guida coi fari fendinebbia accesi per farsi largo nel fumo.

Come riportano dalla Vab "non c'è nessun intervento sul Montalbano", ma bisogna comunque fare attenzione e muoversi con cautela in mezzo al fumo.

Inoltre dai vigili del fuoco, a fronte dei circa venti interventi in Toscana nelle ultime ore, arriva una raccomandazione: "Vista la situazione di alto rischio per l’incendio di vegetazione che sono in atto sul territorio, i Vigili del fuoco raccomandano la massima attenzione a tutti i cittadini nel rispettare il divieto assoluto di abbruciamenti, le normative vigenti e di mettere in atto comportamenti virtuosi di prevenzione. Il Corpo Nazionale confida nella fattiva collaborazione di tutti i cittadini che per primi possono contribuire ad abbattere il rischio di incendi di vegetazione e di bosco".