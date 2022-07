Gli studenti del Montanelli Petrarca di Fucecchio parlano francese: ottenuto il DELF

Dopo due anni d'interruzione dovuti alla pandemia, è ripresa la partecipazione degli alunni della scuola media dell’istituto comprensivo "Montanelli-Petrarca" di Fucecchio agli esami per l’ottenimento del Diploma DELF livello A1 di lingua francese. Lo scorso 12 maggio, un gruppo di alunni provenienti dalle classi terze delle sezioni A, D, E, F ed H, ha sostenuto presso il liceo "Il Pontormo" di Empoli le relative prove scritte ed orali con grande serietà, impegno e profitto. L’esame ha costituito il traguardo finale di un percorso triennale iniziato nell’anno scolastico 2019/2020 col corso di potenziamento pomeridiano livello base, tenuto in presenza dalla docente madrelingua Catherine Baltéo, proseguito online nell’anno 2020/2021 col corso di livello intermedio e terminato quest’anno col corso avanzato, tenuto dalla prof.ssa Lucia Ulivi, docente interna e referente d’istituto per le certificazioni linguistiche.

Il Diploma, di validità illimitata e riconosciuto a livello internazionale, che certifica ufficialmente e con l’attribuzione di un punteggio il raggiungimento del livello A1 nella seconda lingua comunitaria, sarà rilasciato agli alunni tra qualche mese dal Ministero francese dell’Educazione Nazionale. Esso costituisce anche il primo approccio con le prove d’esame per il DELF che verranno riproposte per dei livelli superiori nella scuola secondaria prescelta, a completamento ed integrazione del curriculum vitae et studiorum di ogni studente, per ottenere crediti per l’Esame di Stato e per i programmi Erasmus+, facilitando successivamente l’inserimento in un contesto lavorativo dove una buona conoscenza della lingua francese può fare la differenza.

Da tempo l’istituto comprensivo "Montanelli Petrarca" valorizza e rivolge un’attenzione particolare all’insegnamento della lingua francese attraverso molteplici attività come il teatro in lingua francese, gli scambi culturali col Collège "Edouard Herriot" della cittadina di Nogent-sur-Oise gemellata con Fucecchio, le canzoni in lingua francese con gli artisti del Théâtre Français International, la partecipazione ad iniziative didattiche promosse dall’Institut Français di Firenze, i corsi pomeridiani con esperti di madrelingua francese, un PON sul potenziamento della Cittadinanza europea e, nell’anno scolastico 2020/2021, sotto la direzione della dirigente scolastica Prof.ssa Marinella Pascale, la compresenza dell’assistente di madrelingua francese Maude Willemans in classe durante le ore curricolari e la pratica della metodologia CLIL nelle ore di storia.

Fonte: Comune di Fucecchio - Ufficio stampa