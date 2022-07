Incendio e fumo nero all'Argingrosso a Firenze

Una colonna di fumo nero indica chiaramente un incendio in zona Argingrosso, in via dell'Isolotto a Firenze. L'incendio di masserizie ha portato una densa nuvola di fumo. L'incendio e sotto controllo, ma devono essere effettuate le operazioni di smassamento. L'incendio si è propagato anche alla sterpaglia lungo l'argine sinistro idraulico dell’Arno.

Il fumo è visibile dalle Cascine nella giornata di oggi, mercoledì 20 luglio. Sul posto i vigili del fuoco. Secondo l'annuncio del sindaco Dario Nardella: "La zona non è abitata ma si consiglia a chi abita nelle vicinanze di chiudere le finestre. Monitoriamo la situazione". Qui la situazione degli altri incendi in Toscana e a Massarosa