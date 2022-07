Incendio a Empoli Est chiude entrata in Fi-Pi-Li. Disagi per i treni

Ennesimo incendio anche a Empoli. In zona Empoli Est sulla Fi-Pi-Li è stata chiusa l'entrata verso Pisa per l'incendio. Sul posto volontari anti-incendio boschivo e i vigili del fuoco. Dopo pochi minuti il tratto è stato riaperto. I gravi disagi sono arrivati per i treni, dato che le fiamme hanno lambito la ferrovia.

I vigili del fuoco di Empoli, Petrazzi, Firenze Ovest, assieme alla Vab Limite, sono intervenuti dalle ore 15 in prossimità dell’uscita di Empoli est per un incendio di sterpaglie giunto fino al sedime ferroviario della linea Firenze - Empoli, che ha portato all’interruzione della circolazione, per consentire le operazioni di spegnimento, ostacolate dal forte vento che sta alimentando il fronte di fuoco che minaccia alcuni edifici industriali.

"A lavoro 3 squadre con 6 automezzi di cui una Kilolitrica, e 19 unità. Sul posto presente personale AIB della Regione Toscana" fanno sapere dai vigili del fuoco.

Qui la situazione degli altri incendi in Toscana, a Firenze e a Massarosa.