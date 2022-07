Incendio in appartamento a Empoli, soccorsa signora con il suo cane

Incendio questa notte in un appartamento di via degli Orti, nella zona del centro di Empoli. Sul posto intorno alle 11 sono intervenuti i vigili del fuoco di Empoli, i carabinieri e i sanitari del 118.

Da quanto si apprende all'arrivo dei mezzi di soccorso la persona che si trovava nell'appartamento interessato dalle fiamme era già uscita. Sempre dalle prime informazioni, una donna che abita al piano di sopra della casa incendiata è stata soccorsa, insieme al proprio cane, e trasportata in ospedale per inalazione di fumi.

L'appartamento in fiamme, di cui non si conoscono le cause, ha riportato danni ed è stato dichiarato inagibile.