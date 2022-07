Incendio Massarosa, beni alimentari donati a sfollati e volontari. Monni ringrazia Unicoop

“Ringraziamo di cuore Unicoop Firenze che conferma il suo impegno nei momenti di difficoltà accanto a chi ha bisogno, in questo caso volontari e cittadini che hanno dovuto abbandonare le loro case . Siamo grati di avere sul nostro territorio questa realtà con cui fare rete nelle emergenze”.

A dirlo l’assessora alla protezione civile Monia Monni che ringrazia Unicoop che in queste ore sta supportando con acqua e generi alimentari di prima necessità quanti sono impegnati nelle operazioni di spegnimento e le persone che sono state evacuate dalle loro case per timore del propagarsi delle fiamme

Nel dettaglio, il cibo donato (pasta e passata di pomodoro, ma anche pane, affettati, verdure e frutta) arrivano dal Coop.Fi di Montramito, il nuovo negozio della Cooperativa inaugurato lo scorso anno, e vengono presi in carico dai volontari della Protezione Civile, coordinati dall'assessora Monia Monni.

“Siamo vicini alle persone che in questo momento vedono la loro abitazione e la loro vita minacciata dal fuoco. A loro va il nostro pensiero e un aiuto concreto per la gestione di queste ore. Come già in altri casi, Unicoop Firenze da subito ha risposto all'appello delle istituzioni e dei cittadini, per rendere meno pesanti le operazioni di spegnimento dell'incendio e la permanenza fuori casa delle persone sfollate” fanno sapere dalla Cooperativa.