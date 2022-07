Tragico incidente in Valtiberina, muore una giovane

Un tragico incidente nella notte è avvenuto vicino a Pieve Santo Stefano, nell'Aretino. Una 27enne di origini statunitensi ha perso la vita in uno scontro sul viadotto del Puleto, lungo la E45. Il fatto è avvenuto poco prima delle 2 di mercoledì 20 luglio.

La 27enne era assieme al marito 28enne, originario di Città di Castello. I due vivevano in Valtiberina. Erano assieme in auto quando, per motivi da chiarire, il veicolo è uscito dalla carreggiata e ha sbattuto sulla barriera laterale.

La donna è deceduta sul colpo. L'uomo ha riportato gravi ferite ma non è in pericolo, si trova in ospedale a Cesena. Sono intervenuti vigili del fuoco e la polizia stradale che dovrà fare luce sulle cause dell'incidente.